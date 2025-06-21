Российский турист утонул во время купания с сыном на Пхукете

На пляже Карон на острове Пхукет произошла трагедия — российский турист утонул во время купания с сыном. Инцидент случился 20 июня, сообщает тайская газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, 48-летний Никита Третьяков плавал в море вместе с сыном, пока его жена оставалась на берегу. Позже мужчина пропал из виду. Спасатели нашли его тело в 100 метрах от берега. Врачи прибыли на место и попытались реанимировать туриста, но не смогли спасти его. О состоянии мальчика информации не приводится.