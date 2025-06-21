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21 июня, 01:18

Российский турист утонул во время купания с сыном на Пхукете

Пхукет. Обложка © Freepik / tawatchai07

Пхукет. Обложка © Freepik / tawatchai07

На пляже Карон на острове Пхукет произошла трагедия — российский турист утонул во время купания с сыном. Инцидент случился 20 июня, сообщает тайская газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, 48-летний Никита Третьяков плавал в море вместе с сыном, пока его жена оставалась на берегу. Позже мужчина пропал из виду. Спасатели нашли его тело в 100 метрах от берега. Врачи прибыли на место и попытались реанимировать туриста, но не смогли спасти его. О состоянии мальчика информации не приводится.

Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега
Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега

Ранее в Турции британский турист заразился легионеллезом в отельном номере и впал в кому. Бактерия могла находиться в сыром воздухе номера или в искусственных водных системах.

Лия Мурадьян
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