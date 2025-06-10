Турист впал в кому из-за опасных бактерий в отеле в Турции

В Турции британский турист заразился легионеллезом и был введён в состояние искусственной комы, страшную инфекцию он подхватил в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village в Кемере. Об этом сообщило издание The Sun.

55-летний шеф-повар из Великобритании Ричард Мур решил провести свой отпуск в Турции. Когда он заселился в отель, то его взяла оторопь. Номер оказался сырым, грязным, а диван, стоявший под кондиционером, всё время был влажным. Персонал претензию Мура не признал, посчитав его жалобы придирками. Однако мужчина сразу начал чувствовать себя плохо. Но он списал своё состояние на жару.

По возвращении в Британию Мур обратился в больницу, подозревая у себя рядовой грипп. Однако оказалось, что боль в груди, одышка, температура и лихорадка — признаки легионеллеза. Пострадавшего ввели в состояние искусственной комы, а потом ещё месяц держали в клинике из-за его плохого состояния. Сейчас мужчина продолжает лечение, у него постоянная слабость, кашель, одышка.

Врачи объяснили ему, что такое заболевание он мог подхватить только в турецком отеле. Бактерия могла жить в сырости номера, а также развиваться в искусственных водных системах: бассейне, фонтанах, ванне. Британцу повезло, потому что всё могло закончиться тяжёлой формой пневмонии и смертью.