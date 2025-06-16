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16 июня, 07:33

Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега

МЧС: Турист погиб во время забега в горах Карачаево-Черкесии, тело искали 2 дня

Михаил Морозенко. Обложка © VK / Спортивный клуб «Горностай»

Михаил Морозенко. Обложка © VK / Спортивный клуб «Горностай»

В горах Карачаево-Черкесии турист в составе незарегистрированной группы сорвался в Алибекское ущелье во время трейл-забега. Спасатели двое суток доставали и спускали с высокогорья тело мужчины. О трагедии рассказали в региональном МЧС.

Спуск тела туриста в горах Карачаево-Черкесии. Видео © Telegram / МЧС КЧР

«Поисковые работы и операция по спуску погибшего спортсмена в Алибекском ущелье завершены. Эвакуация проводилась в сложных условиях высокогорья, в том числе и в тёмное время суток. Для проведения работ привлекались спасатели МЧС России в составе 16 человек, 3 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Погибшим оказался 38-летний легкоатлет и педагог из Красноярска Михаил Морозенко. Он участвовал в забеге Trail Running Energy на сложной и длинной дистанции. Группа стартовала с высоты 1320 метров и добиралась до пика в 3168 метров. В какой-то момент спортсмен сорвался со скалы и упал в ущелье. Из-за ухудшения погоды группа долго не могла выйти на связь со спасателями. После трагедии соревнование в Домбае было отменено. По словам участников мероприятия, есть и другие пострадавшие, которые травмировались при прохождении маршрута.

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Медведь столкнул в ущелье туриста, искавшего путь к обломкам старого самолёта

Ранее сообщалось, что в курортном городе Паттайя в Таиланде произошла трагедия: 27-летний российский турист погиб, упав с девятого этажа многоквартирного жилого дома в районе Джомтьен. Предполагается, что мужчина был под действием наркотиков.

Татьяна Миссуми
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