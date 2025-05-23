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Регион
23 мая, 02:40

Российский турист погиб в Паттайе при падении с высоты

В курортном городе Паттайя в Таиланде произошла трагедия: 27-летний российский турист погиб, упав с девятого этажа многоквартирного жилого дома в районе Джомтьен. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По предварительным данным правоохранительных органов, падение россиянина могло быть связано с психозом, вызванным употреблением каннабиса.

В настоящее время тело погибшего направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжает работу над делом, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

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Обложка © unsplash.com / Florian Wehde

Юния Ларсон
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