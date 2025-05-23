Российский турист погиб в Паттайе при падении с высоты
В курортном городе Паттайя в Таиланде произошла трагедия: 27-летний российский турист погиб, упав с девятого этажа многоквартирного жилого дома в районе Джомтьен. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
По предварительным данным правоохранительных органов, падение россиянина могло быть связано с психозом, вызванным употреблением каннабиса.
В настоящее время тело погибшего направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжает работу над делом, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Недавно 29-летний российский турист впал в кому после прыжка с пирса в Турции. Life.ru писал, что москвича доставят на родину в сопровождении медиков.
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