Российский турист погиб в Паттайе при падении с высоты

В курортном городе Паттайя в Таиланде произошла трагедия: 27-летний российский турист погиб, упав с девятого этажа многоквартирного жилого дома в районе Джомтьен. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По предварительным данным правоохранительных органов, падение россиянина могло быть связано с психозом, вызванным употреблением каннабиса.

В настоящее время тело погибшего направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжает работу над делом, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.