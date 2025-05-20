Брошенный в ущелье камень обернётся для туриста штрафом в 18 млн рублей
Metro: В Испании туриста могут оштрафовать на €200 тысяч из-за брошенного камня
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В Испании туриста могут оштрафовать на крупную сумму за то, что он бросил в ущелье большой камень. Об этом сообщает Metro.
В одном из самых посещаемых национальных парков Испании, Пикос-де-Эуропа, мужчина совершил безрассудный поступок. Он поднял огромный валун и бросил его с обрыва, пока его товарищ снимал это на камеру. Камень, пролетев вниз, с оглушительным грохотом достиг дна ущелья.
Выходка туриста вызвала волну возмущения в соцсетях. Пользователи резко осудили его действия, подчёркивая, что внизу ущелья пролегает пешеходная тропа и расположены фермерские хозяйства, а значит, последствия могли быть катастрофическими.
Испанская полиция проводит расследование инцидента, который, по мнению правоохранительных органов, нанёс серьёзный ущерб окружающей среде в особо охраняемой природной зоне. В случае установления виновного, ему может грозить штраф в размере до 200 тысяч евро (около 18 млн рублей). Личность подозреваемого пока не установлена.
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