Ондрей и Якуб из Чехии пытались пробраться к «Бурану» на Байконуре, но попались

Двое граждан Чехии задержаны на космодроме Байконур в Казахстане. Они попытались пробраться к ракете «Буран» и сделать фото, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, очередные космосталкеры захотели увидеть ракету-носитель «Энергия». 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб доехали до космодрома с фотоаппаратами, но пробраться тайком не вышло — чехов задержали.

Они пытались убедить сотрудников, что им очень нужно попасть в испытательный комплекс. Но в итоге попали в участок, где на них составили административку по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и выписали штраф на 5 тысяч рублей.