Группа французских «лазутчиков» пыталась тайно пробраться к российской ракете на Байконур

Четыре французских гражданина попытались проникнуть на территорию Байконура. Это уже второй случай за неделю, когда иностранцы пытаются пробраться на космодром, сообщает SHOT.

По словам туристов из Франции, они хотели посмотреть на ракету-носитель «Энергия», а также сделать несколько впечатляющих фотографий и видео, для чего даже прихватили фотоаппарат. Секретная «операция» была полностью провалена. Их задержали рядом с платформой 112 «А» у стенда динамических испытаний, который уже не используется персоналом космодрома.

В составе группы: — Ален Таламон, 26 лет; — Сирил Нео, 22 года; — Мари Де Сант Экзюпери, 27 лет; — Саша Колеса, 37 лет.

На французов составили протоколы по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Задержали их довольно оперативно, поэтому работа космодрома не была нарушена.