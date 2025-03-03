Ракета «Союз-2.1б» запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ

На космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ракета успешно покинула площадку в 01:22 мск. Стартом руководил боевой расчёт космических войск ВКС РФ. В ближайшие часы «Союз-2.1б» выведет аппарат на орбиту Земли.