Ракета «Союз-2.1б» запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ
На космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Ракета успешно покинула площадку в 01:22 мск. Стартом руководил боевой расчёт космических войск ВКС РФ. В ближайшие часы «Союз-2.1б» выведет аппарат на орбиту Земли.
Напомним, что прошлый такой запуск ВКС РФ осуществили 5 февраля. Однако в том случае использовалась ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в».
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