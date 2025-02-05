С Плесецка стартовала ракета «Союз» с военным спутником

С космодрома Плесецк была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1» с космическими аппаратами в интересах МО РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«5 февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевыми расчётами космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — информировали в ведомстве.