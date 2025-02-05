С Плесецка стартовала ракета «Союз» с военным спутником
С Плесецка запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» со спутниками в интересах МО РФ
С космодрома Плесецк была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1» с космическими аппаратами в интересах МО РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«5 февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевыми расчётами космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — информировали в ведомстве.
А ранее ВКС РФ с космодрома Плесецк провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7.