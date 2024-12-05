Космические красиво: Минобороны показало видео старта ракеты с Плесецка

В министерстве сообщили, что видео было снято на космодроме «Плесецк» в Архангельской области.

«Космически красиво: кадры пуска ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома «Плесецк», — подписали видео в телеграм-канале.

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Напомним, ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая призвана доставить на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. Пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7.