Космические красиво: Минобороны показало видео старта ракеты с Плесецка
Минобороны показало видео старта ракеты-носителя «Союз – 2.1б»
Министерство обороны России показало видео пуска ракеты-носителя «Союз – 2.1б». Кадры опубликованы в телеграм-канале военного ведомства.
Старт ракеты-носителя «Союз – 2.1б». Видео © Telegram / Минобороны России
В министерстве сообщили, что видео было снято на космодроме «Плесецк» в Архангельской области.
«Космически красиво: кадры пуска ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома «Плесецк», — подписали видео в телеграм-канале.
Напомним, ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая призвана доставить на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. Пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7.
Telegram / Минобороны России