ВКС России запустили ракету со спутником в интересах Минобороны

Воздушно-космические силы (ВКС) России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В среду, 4 декабря, в 20:59 (мск) с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ <...> боевым расчётом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», — уведомили в Минобороны.

Сегодняшний пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк, отметили в «Роскосмосе». В госкорпорации напомнили, что скоро ожидается ещё один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7.