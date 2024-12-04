«Орешник» (ракета)
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4 декабря, 18:36

ВКС России запустили ракету со спутником в интересах Минобороны

Минобороны РФ: Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником запущена с Плесецка

Воздушно-космические силы (ВКС) России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В среду, 4 декабря, в 20:59 (мск) с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ <...> боевым расчётом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», — уведомили в Минобороны.

Сегодняшний пуск стал юбилейным — 1000-м для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк, отметили в «Роскосмосе». В госкорпорации напомнили, что скоро ожидается ещё один юбилейный — 2000-й в истории пуск ракет семейства Р-7.

Ракета «Союз-2.1б» с гелиофизическими спутниками стартовала с Восточного
Ракета «Союз-2.1б» с гелиофизическими спутниками стартовала с Восточного

Ранее Life.ru рассказал, что ракета «Союз-2.1а» с высокодетальным радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2 и разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Восточный. «Кондор-ФКА» № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

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Wikipedia / Mil.ru

Алена Пенчугина
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