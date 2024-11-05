Ракета «Союз-2.1б» с гелиофизическими спутниками стартовала с Восточного

С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», на борту которой находились два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 попутных космических аппарата, произведённых как в России, так и за рубежом. Старт состоялся с площадки 1С, трансляцию вела пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Через девять с половиной минут после запуска головная часть ракеты отделилась от третьей ступени и начала выведение основных спутников «Ионосфера-М» №1 и №2 на солнечно-синхронную орбиту. В течение часа спутники достигнут запланированной орбиты, откуда начнут проводить мониторинг космической погоды и ионосферных условий.

Комплекс «Ионозонд», частью которого являются эти спутники, предназначен для наблюдения за гелиогеофизической обстановкой, включая контроль уровня озона и радиации в верхних слоях атмосферы.

Текущий запуск включает 28 аппаратов российской компании «Спутникс», что стало рекордом для отечественной космонавтики по количеству спутников, отправленных одновременно. В апреле 2025 года планируется запуск ещё двух спутников «Ионосфера-М», что завершит формирование системы мониторинга.