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31 октября, 08:31

Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с космодрома в Плесецке

Минобороны сообщило о запуске ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником с Плесецка

Воздушно-космические силы успешно провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

31 октября в 10 часов 51 минуту (по московскому времени) с Государственного испытательного космодрома, расположенного в Архангельской области, боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а», предназначенной для запуска космического аппарата в интересах Минобороны России.

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Ранее в Минобороны сообщали о шести успешных пусках ракет-носителей в интересах военного ведомства за последние месяцы. После этого состоялись ещё несколько. А вот первый пуск российской ракеты-носителя «Союз-5» будет произведён в 2026 году, а не в 2025, как планировалось ранее.

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Сайт Роскосмоса

Марина Фещенко
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