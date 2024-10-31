Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с космодрома в Плесецке
Минобороны сообщило о запуске ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником с Плесецка
Воздушно-космические силы успешно провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
31 октября в 10 часов 51 минуту (по московскому времени) с Государственного испытательного космодрома, расположенного в Архангельской области, боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а», предназначенной для запуска космического аппарата в интересах Минобороны России.
Ранее в Минобороны сообщали о шести успешных пусках ракет-носителей в интересах военного ведомства за последние месяцы. После этого состоялись ещё несколько. А вот первый пуск российской ракеты-носителя «Союз-5» будет произведён в 2026 году, а не в 2025, как планировалось ранее.