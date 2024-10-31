Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с космодрома в Плесецке

Воздушно-космические силы успешно провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

31 октября в 10 часов 51 минуту (по московскому времени) с Государственного испытательного космодрома, расположенного в Архангельской области, боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а», предназначенной для запуска космического аппарата в интересах Минобороны России.