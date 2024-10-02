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2 октября, 09:28

Стала известна новая дата первого запуска российской ракеты «Союз-5»

Дата первого пуска ракеты «Союз-5» перенесена с 2025 на 2026 год

Первый пуск российской ракеты-носителя «Союз-5» будет произведён в 2026 году, а не в 2025, как планировалось ранее. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.

Над ракетой «Союз-5», по его словам, до сих пор ведут работу конструкторы. При этом совершить её первый пуск в космос теперь планируется в 2026 году.

«Союз-5» — перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Её разрабатывают для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Годом ранее появилась информация, что «Союз-5» впервые запустят в космос 24 декабря 2025 года.

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А совсем недавно с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26». На борту находились российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит. На орбите они пробудут до 1 апреля следующего года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Владимир Озеров
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