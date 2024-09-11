Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» стартовал к МКС с Байконура

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» и тремя космонавтами 72-й долговременной экспедиции МКС. Через несколько минут после взлёта ракета вышла на орбиту.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблём "Союз МС-26" стартовала с Байконура. Видео © VK / Роскосмос

Полёт до международной космической станции пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Космическое судно должно состыковаться с универсальным узловым модулем «Причал» в российском сегменте станции примерно в 22:33 по московскому времени.

На борту космического корабля находятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт НАСА Дональд Петтит. На околоземной орбите экипаж корабля «Союза МС-26» пробудет до 1 апреля следующего года.