Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 16:34

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» стартовал к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» на космодроме «Байконур». Обложка © VK / Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» на космодроме «Байконур». Обложка © VK / Роскосмос

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» и тремя космонавтами 72-й долговременной экспедиции МКС. Через несколько минут после взлёта ракета вышла на орбиту.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблём "Союз МС-26" стартовала с Байконура. Видео © VK / Роскосмос

Полёт до международной космической станции пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Космическое судно должно состыковаться с универсальным узловым модулем «Причал» в российском сегменте станции примерно в 22:33 по московскому времени.

На борту космического корабля находятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт НАСА Дональд Петтит. На околоземной орбите экипаж корабля «Союза МС-26» пробудет до 1 апреля следующего года.

NASA и «Роскосмос» продолжат программу перекрёстных полётов к МКС
NASA и «Роскосмос» продолжат программу перекрёстных полётов к МКС

Ранее Life.ru сообщал, что 8 сентября ракету «Союз» с пилотируемым кораблём установили на стартовый стол Байконура. Сообщалось, что корабль доставит на МКС Овчинина, Вагнера и Петтита. Их дублёры были космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Дональд Петтит — самый старый из действующих астронавтов, ему 69 лет.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • мкс
  • Казахстан
  • Новости науки
  • Роскосмос
  • NASA
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров