NASA и «Роскосмос» продолжат программу перекрёстных полётов к МКС
NASA и «Роскосмос» намерены продолжать сотрудничество в рамках программы перекрёстных полётов на Международную космическую станцию (МКС). Руководитель программы пилотируемых полётов американской корпорации Кен Бауэрсокс отметил, что в настоящее время прорабатываются необходимые соглашения для продолжения этой важной для обеих стран программы.
«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрёстных полётов. Это важно как для России, так и для Америки», — сказал Бауэрсокс, слова которого приводит ТАСС.
Ранее астронавт доложил о странных звуках из застрявшего на МКС корабля Starliner. Он пояснил, что из динамиков внутри корабля раздаются странные звуки и он не понимает, что их вызывает. В NASA объяснили звук спецификой аудиосистемы МКС.
flickr / R&B Duncan