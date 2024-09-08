Ракету «Союз» с пилотируемым кораблём установили на стартовый стол Байконура

Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» установили на стартовый стол 31 на космодроме Байконур для запуска на на Международную космическую станцию 11 сентября. Он должен доставить на орбиту экипаж из двух россиян и одного американца.

«Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26». Видео © «‎Роскосмос»

«Союз-2.1а» вывезли из монтажно-испытательного корпуса, с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе комплекса «Восток». Теперь на космодроме предстоит начать работы по графику первого стартового дня.