Стала известна дата запуска "Союза МС-26"

Ранее Life.ru сообщал, что к МКС причалил грузовой корабль "Прогресс МС-27", который 30 мая запустили с "Байконура". Процесс протекал в автоматическом режиме. Корабль привёз более 2,5 тонны грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежды, еды, медицинских и санитарно-гигиенических средств. Кроме того, на борту находились и подарки для космонавтов.