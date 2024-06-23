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Регион
23 июня, 16:29

Стала известна дата запуска "Союза МС-26"

Космонавт Овчинин: Запуск "Союза МС-26" планируется 11 сентября

"Союз МС-26". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Союз МС-26". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" планируется 11 сентября. Об этом сообщил командир команды космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин.

"Старт нашей экспедиции запланирован на 11 сентября этого года", — сказал Овчинин.

Астронавт отметил, что продолжительность полёта составит 202 дня, на Землю экипаж вернётся 1 апреля 2025 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что к МКС причалил грузовой корабль "Прогресс МС-27", который 30 мая запустили с "Байконура". Процесс протекал в автоматическом режиме. Корабль привёз более 2,5 тонны грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежды, еды, медицинских и санитарно-гигиенических средств. Кроме того, на борту находились и подарки для космонавтов.

Александра Мышляева
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