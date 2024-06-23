Стала известна дата запуска "Союза МС-26"
Космонавт Овчинин: Запуск "Союза МС-26" планируется 11 сентября
"Союз МС-26". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" планируется 11 сентября. Об этом сообщил командир команды космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин.
"Старт нашей экспедиции запланирован на 11 сентября этого года", — сказал Овчинин.
Астронавт отметил, что продолжительность полёта составит 202 дня, на Землю экипаж вернётся 1 апреля 2025 года.
Ранее Life.ru сообщал, что к МКС причалил грузовой корабль "Прогресс МС-27", который 30 мая запустили с "Байконура". Процесс протекал в автоматическом режиме. Корабль привёз более 2,5 тонны грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежды, еды, медицинских и санитарно-гигиенических средств. Кроме того, на борту находились и подарки для космонавтов.