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1 июня, 12:49

"Прогресс МС-27" с научным оборудованием и подарками причалил к МКС

К Международной космической станции причалил грузовой корабль "Прогресс МС-27", запущенный с "Байконура" 30 мая. Судя по трансляции "Роскосмоса", космический аппарат пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС.

"Прогресс МС-27" с научным оборудованием и подарками причалил к МКС. Видео © VK / Роскосмос

Процесс протекал в автоматическом режиме. На борту "Прогресса МС-27" более 2,5 тонны грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, научного оборудования, одежды, еды, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 754 килограмма топлива для дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, с помощью которого космонавты пополнят атмосферу внутри станции. Кроме того, привёз корабль и подарки для космонавтов. Например, 21 июля день рождения отметит россиянин Олег Кононенко.

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Напомним, "Прогресс МС-27" стартовал с Байконура 30 мая. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Корабль проведёт там 173 дня.

Обложка ©

VK / Роскосмос

Матвей Константинов
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