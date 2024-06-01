"Прогресс МС-27" с научным оборудованием и подарками причалил к МКС
К Международной космической станции причалил грузовой корабль "Прогресс МС-27", запущенный с "Байконура" 30 мая. Судя по трансляции "Роскосмоса", космический аппарат пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС.
"Прогресс МС-27" с научным оборудованием и подарками причалил к МКС. Видео © VK / Роскосмос
Процесс протекал в автоматическом режиме. На борту "Прогресса МС-27" более 2,5 тонны грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, научного оборудования, одежды, еды, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 754 килограмма топлива для дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, с помощью которого космонавты пополнят атмосферу внутри станции. Кроме того, привёз корабль и подарки для космонавтов. Например, 21 июля день рождения отметит россиянин Олег Кононенко.
Напомним, "Прогресс МС-27" стартовал с Байконура 30 мая. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Корабль проведёт там 173 дня.
VK / Роскосмос