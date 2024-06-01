"Прогресс МС-27" с научным оборудованием и подарками причалил к МКС

Процесс протекал в автоматическом режиме. На борту "Прогресса МС-27" более 2,5 тонны грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, научного оборудования, одежды, еды, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 754 килограмма топлива для дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, с помощью которого космонавты пополнят атмосферу внутри станции. Кроме того, привёз корабль и подарки для космонавтов. Например, 21 июля день рождения отметит россиянин Олег Кононенко.