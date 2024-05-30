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Регион
30 мая, 10:28

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" запустили с Байконура

C Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а". Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

C Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а". Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

С площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблём "Прогресс МС-27". Об этом заявила пресс-служба корпорации "Роскосмос" в своём телеграм-канале.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Видео © VK / Роскосмос

Спустя примерно девять минут корабль достигнет орбиты. Общее время полёта составит 50 часов 4 минуты. Через двое суток после старта он приблизится к Международной космической станции (МКС), после чего состыкуется с малым исследовательским модулем "Поиск" в субботу, в 14:47 мск. Грузовой корабль проведёт на орбите 173 дня.

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Ранее ВКС России произвели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками Минобороны РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области. В 2024 году планируется ещё несколько стартов таких ракет.

Владимир Озеров
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