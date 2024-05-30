Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" запустили с Байконура

С площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблём "Прогресс МС-27". Об этом заявила пресс-служба корпорации "Роскосмос" в своём телеграм-канале.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Видео © VK / Роскосмос

Спустя примерно девять минут корабль достигнет орбиты. Общее время полёта составит 50 часов 4 минуты. Через двое суток после старта он приблизится к Международной космической станции (МКС), после чего состыкуется с малым исследовательским модулем "Поиск" в субботу, в 14:47 мск. Грузовой корабль проведёт на орбите 173 дня.