ВКС России запустили в космос ракету-носитель со спутниками Минобороны
Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками МО РФ стартовала с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с военными спутниками состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области ранним утром 17 мая. Новостью об успешном старте летательного аппарата поделились в Министерстве обороны России.
"17 мая 2024 года с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщали о шести успешных пусках ракет-носителей в интересах военного ведомства за последние месяцы. На 2024 год запланировано ещё несколько стартов.
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