ВКС России запустили в космос ракету-носитель со спутниками Минобороны

Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с военными спутниками состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области ранним утром 17 мая. Новостью об успешном старте летательного аппарата поделились в Министерстве обороны России.

"17 мая 2024 года с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении.