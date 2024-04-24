Шойгу анонсировал ещё 3 запуска ракет-носителей "Ангара" на Плесецке в 2024 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом космодром Плесецк в Архангельской области. Как отметили в пресс-службе ведомства, он проверил готовность к пуску модулей ракет-носителей "Ангара", а также проконтролировал работу в залах сборки тяжёлых и лёгких носителей.

На рабочем совещании с представителями руководства оборонного ведомства Шойгу заявил, что в 2024 году на космодроме Плесецк планируется ещё три пуска ракет "Ангара". Их проведут после модернизации пусковой площадки.

Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации инфраструктуры космодрома. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить ещё три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", — сказал Шойгу.