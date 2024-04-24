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24 апреля, 13:24

Шойгу анонсировал ещё 3 запуска ракет-носителей "Ангара" на Плесецке в 2024 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом космодром Плесецк в Архангельской области. Как отметили в пресс-службе ведомства, он проверил готовность к пуску модулей ракет-носителей "Ангара", а также проконтролировал работу в залах сборки тяжёлых и лёгких носителей.

На рабочем совещании с представителями руководства оборонного ведомства Шойгу заявил, что в 2024 году на космодроме Плесецк планируется ещё три пуска ракет "Ангара". Их проведут после модернизации пусковой площадки.

Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации инфраструктуры космодрома. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить ещё три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", — сказал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны сообщил, что в декабре 2024 года планируется начать испытания ракеты лёгкого класса "Рокот". На данный момент, по словам министра, ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса.

Борисов заявил, что "Ангара-А5" выполнила все цели в ходе испытательного пуска
Борисов заявил, что "Ангара-А5" выполнила все цели в ходе испытательного пуска

Ранее Life.ru рассказывал, что ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля. Первые две попытки пусков планировались на 9-е и 10-е числа, но их пришлось переносить. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, к 2028 году планируется запустить эту ракету с пилотом на борту.

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Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
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