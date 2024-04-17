Борисов заявил, что "Ангара-А5" выполнила все цели в ходе испытательного пуска

Ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" достигла всех поставленных целей во время испытательного полёта. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во время совещания главы государства с правительством.

"Как вы знаете, дважды, 9 и 10 апреля, автоматика прервала стартовую процедуру и боевому расчёту вместе с инженерами и конструкторами приходилось отыскивать неисправность. Боевой расчёт сработал чётко, грамотно, хладнокровно и заслуживает специальной похвалы. 11 апреля в 12 часов по московскому времени ракета стартовала, выполнила все поставленные задачи", — сказал гендиректор "Роскосмоса".

По его словам, первый запуск ракеты с кислородно-водородной третьей ступенью планируется произвести в 2030 году.