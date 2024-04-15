"Задел есть": Ракету "Ангара-А5" сделают многоразовой, заявили в РАН
Учёный РАН Эйсмонт: Тяжёлую ракету "Ангара-А5" в будущем сделают многоразовой
Тяжёлую ракету "Ангара-А5" в будущем сделают многоразовой. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
В России могут модифицировать тяжёлую ракету "Ангара-А5" для многоразового использования. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт. По его словам, хоть соответствующая задача и поставлена, пока что этот вопрос не стоит на повестке дня.
Пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Видео © "Роскосмос"
"Эти технологии, которые сейчас собираются применить, разработаны достаточно отчётливо для того, чтобы воплотить это в железе. У нас задел для этого есть", — подчеркнул учёный в беседе с телеканалом "Звезда".
По словам специалиста, задел для этого есть и лишь стоит вопрос о самых оптимальных сроках реализации модернизации ракеты.
Напомним, старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоялся 11 апреля, накануне Дня космонавтики. Изначально пуски планировались на 9 и 10 апреля, но по разным причинам их пришлось перенести. Президент России Владимир Путин назвал успешный старт "Ангары-А5" хорошим событием.