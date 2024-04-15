"Задел есть": Ракету "Ангара-А5" сделают многоразовой, заявили в РАН

В России могут модифицировать тяжёлую ракету "Ангара-А5" для многоразового использования. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт. По его словам, хоть соответствующая задача и поставлена, пока что этот вопрос не стоит на повестке дня.