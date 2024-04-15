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15 апреля, 12:18

"Задел есть": Ракету "Ангара-А5" сделают многоразовой, заявили в РАН

Учёный РАН Эйсмонт: Тяжёлую ракету "Ангара-А5" в будущем сделают многоразовой

Тяжёлую ракету "Ангара-А5" в будущем сделают многоразовой. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Тяжёлую ракету "Ангара-А5" в будущем сделают многоразовой. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В России могут модифицировать тяжёлую ракету "Ангара-А5" для многоразового использования. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт. По его словам, хоть соответствующая задача и поставлена, пока что этот вопрос не стоит на повестке дня.

Пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Видео © "Роскосмос"

"Эти технологии, которые сейчас собираются применить, разработаны достаточно отчётливо для того, чтобы воплотить это в железе. У нас задел для этого есть", — подчеркнул учёный в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам специалиста, задел для этого есть и лишь стоит вопрос о самых оптимальных сроках реализации модернизации ракеты.

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Напомним, старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоялся 11 апреля, накануне Дня космонавтики. Изначально пуски планировались на 9 и 10 апреля, но по разным причинам их пришлось перенести. Президент России Владимир Путин назвал успешный старт "Ангары-А5" хорошим событием.

Евгения Мосс
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