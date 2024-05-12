Илон Маск анонсировал новый испытательный полёт ракеты Starship
SpaceX готовится к проведению четвёртого по счёту тестового пуска тяжёлой ракеты-носителя Starship. Испытания пройдут в течение трёх – пяти недель, заявил глава американской компании Илон Маск.
Бизнесмен опубликовал на личной странице в соцсети X фотографию с кораблём, намекнув на скорый взлёт очередного прототипа. Один из подписчиков миллиардера поинтересовался, как скоро состоится пуск.
"Вероятно, через три – пять недель. Цель в том, чтобы корабль прошёл зону максимального нагрева или хотя бы пролетел дальше, чем в прошлый раз", — озвучил ожидания от предстоящих испытаний Маск.
Первое испытание ракеты Starship состоялось около года назад. На высоте 38 километров носитель космического корабля взорвался и рухнул на землю. Второй тестовый пуск тоже не увенчался успехом. Третьему прототипу удалось покинуть планету, но связь с ним была потеряна.
Unsplash / SpaceX