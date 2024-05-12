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11 мая, 23:54

Илон Маск анонсировал новый испытательный полёт ракеты Starship

SpaceX готовится к проведению четвёртого по счёту тестового пуска тяжёлой ракеты-носителя Starship. Испытания пройдут в течение трёх – пяти недель, заявил глава американской компании Илон Маск.

Бизнесмен опубликовал на личной странице в соцсети X фотографию с кораблём, намекнув на скорый взлёт очередного прототипа. Один из подписчиков миллиардера поинтересовался, как скоро состоится пуск.

"Вероятно, через три – пять недель. Цель в том, чтобы корабль прошёл зону максимального нагрева или хотя бы пролетел дальше, чем в прошлый раз", — озвучил ожидания от предстоящих испытаний Маск.

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Первое испытание ракеты Starship состоялось около года назад. На высоте 38 километров носитель космического корабля взорвался и рухнул на землю. Второй тестовый пуск тоже не увенчался успехом. Третьему прототипу удалось покинуть планету, но связь с ним была потеряна.

Обложка ©

Unsplash / SpaceX

Илья Пушкарев
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