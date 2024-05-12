Илон Маск анонсировал новый испытательный полёт ракеты Starship

Бизнесмен опубликовал на личной странице в соцсети X фотографию с кораблём, намекнув на скорый взлёт очередного прототипа. Один из подписчиков миллиардера поинтересовался, как скоро состоится пуск.

"Вероятно, через три – пять недель. Цель в том, чтобы корабль прошёл зону максимального нагрева или хотя бы пролетел дальше, чем в прошлый раз", — озвучил ожидания от предстоящих испытаний Маск.