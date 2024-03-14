SpaceX потеряла связь с космическим кораблём Starship
Американская космическая компания SpaceX Илона Маска потеряла связь с прототипом космического корабля Starship, который в рамках испытаний был запущен сегодня в третий раз. Сигнал оборвался, когда корабль уже входил в атмосферу Земли, то есть ближе к концу испытательного полёта. По плану прототип Starship должен был совершить околоземный полёт и приводниться в Индийском океане.
По уточнённым данным, связь оборвалась на 49-й минуте полёта при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км. В SpaceX пока не уточняют, что именно случилось с космическим кораблём.
Напомним, что ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в рамках третьего испытательного орбитального пуска запустили сегодня с космодрома в штате Техас. Два предыдущих запуска Starship тоже закончились неудачно. В первом случае, в апреле, ракета, которая, по замыслу основателя компании Илона Маска, должна доставить людей на Марс, взорвалась на высоте около 38 километров. Второй запуск, в ноябре, также завершился взрывом.