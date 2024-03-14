SpaceX потеряла связь с космическим кораблём Starship

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска потеряла связь с прототипом космического корабля Starship, который в рамках испытаний был запущен сегодня в третий раз. Сигнал оборвался, когда корабль уже входил в атмосферу Земли, то есть ближе к концу испытательного полёта. По плану прототип Starship должен был совершить околоземный полёт и приводниться в Индийском океане.