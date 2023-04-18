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18 апреля, 01:42

Новая попытка SpaceX испытать ракету Starship состоится 20 апреля

Компания SpaceX 20 апреля вновь предпримет попытку испытать сверхтяжёлую ракету Starship. Об этом говорится в записи в "Твиттере".

"Команды работают с расчётом на четверг, 20 апреля, в качестве даты первого теста корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты", — сказано в сообщении.

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Напомним, многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость — 100 человек. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжёлая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет. При этом глава компании предвидел проблемы с запуском ракеты. За несколько часов до этого он заявил, что не рассчитывает на успех.

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SpaceX

Юлия Коновалова
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