Starship подвёл клапан давления, запуск перенесли
Илон Маск сообщил о переносе запуска Starship из-за технических проблем
Компания SpaceX отменила первый испытательный полёт самой большой и, пожалуй, наиболее мощной ракеты в истории человечества Starship из-за технических проблем. Об этом сообщил в "Твиттере" основатель компании Илон Маск.
По его словам, вся проблема в клапане давления — он замёрз. Попытку запуска попробуют повторить как минимум через 48 часов.
"Клапан давления Booster 7, похоже, замёрз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск сегодня не состоится", — сообщил Маск незадолго до отмены запуска.
Любопытно, что Маск, похоже, предвидел, что с запуском Starship всё пойдёт не по плану. Несколько часов назад он заявил, что не рассчитывает на успех предстоящего запуска, и отметил, что с большой долей вероятности полёт придётся перенести.
Напомним, многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость — 100 человек. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжёлая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет.
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