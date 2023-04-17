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17 апреля, 13:37

Starship подвёл клапан давления, запуск перенесли

Илон Маск сообщил о переносе запуска Starship из-за технических проблем

Компания SpaceX отменила первый испытательный полёт самой большой и, пожалуй, наиболее мощной ракеты в истории человечества Starship из-за технических проблем. Об этом сообщил в "Твиттере" основатель компании Илон Маск.

По его словам, вся проблема в клапане давления — он замёрз. Попытку запуска попробуют повторить как минимум через 48 часов.

"Клапан давления Booster 7, похоже, замёрз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск сегодня не состоится", сообщил Маск незадолго до отмены запуска.

Любопытно, что Маск, похоже, предвидел, что с запуском Starship всё пойдёт не по плану. Несколько часов назад он заявил, что не рассчитывает на успех предстоящего запуска, и отметил, что с большой долей вероятности полёт придётся перенести.

В ожидании пуска: Почему все следят за первым полётом корабля Starship Илона Маска

В ожидании пуска: Почему все следят за первым полётом корабля Starship Илона Маска

Напомним, многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость — 100 человек. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжёлая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет.

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SpaceX

Марина Калегина
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