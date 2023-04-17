Starship подвёл клапан давления, запуск перенесли

Компания SpaceX отменила первый испытательный полёт самой большой и, пожалуй, наиболее мощной ракеты в истории человечества Starship из-за технических проблем. Об этом сообщил в "Твиттере" основатель компании Илон Маск.

По его словам, вся проблема в клапане давления — он замёрз. Попытку запуска попробуют повторить как минимум через 48 часов.

"Клапан давления Booster 7, похоже, замёрз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск сегодня не состоится", — сообщил Маск незадолго до отмены запуска.

Любопытно, что Маск, похоже, предвидел, что с запуском Starship всё пойдёт не по плану. Несколько часов назад он заявил, что не рассчитывает на успех предстоящего запуска, и отметил, что с большой долей вероятности полёт придётся перенести.