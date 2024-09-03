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3 сентября, 02:23

В NASA раскрыли источник странного звука, который услышал застрявший на МКС астронавт

В NASA объяснили спецификой аудиосистемы МКС странный звук на Boeing Starliner

Корабль Boeing Starliner. Обложка © X / NASA Commercial Crew

Корабль Boeing Starliner. Обложка © X / NASA Commercial Crew

Специфика аудиосистемы Международной космической станции (МКС) стала источником странного звука, который астронавт Барри Уилмор на космическом корабле Boeing Starliner. Об этом заявила руководитель отдела новостей NASA Шерил Уорнер.

Застрявшего в космосе астронавта напугал странный звук со Starliner, его доклад на Землю перехватили
Застрявшего в космосе астронавта напугал странный звук со Starliner, его доклад на Землю перехватили

«Обратная связь с громкоговорителем была результатом настройки звука между космической станцией и Starliner», — сказала Уорнер.

По её словам, аудиосистема на МКС может соединять «несколько аппаратов и модулей», поэтому там часто бывают шумы.

NASA вернёт многострадальный Starliner на Землю без экипажа
NASA вернёт многострадальный Starliner на Землю без экипажа

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс будут находиться на МКС больше полугода. Корабль Starliner с ними на борту стартовал 5 июня 2024 года. Возвращение было запланировано на 13-14 июня, однако из-за неисправности корабля постоянно откладывалось. Позднее стало известно, что Уилмор и Уильямс вернутся на Землю не раньше февраля 2025-го. И на другом корабле.

Артур Лапсаков
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