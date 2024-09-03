В NASA раскрыли источник странного звука, который услышал застрявший на МКС астронавт

По её словам, аудиосистема на МКС может соединять «несколько аппаратов и модулей», поэтому там часто бывают шумы.

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс будут находиться на МКС больше полугода. Корабль Starliner с ними на борту стартовал 5 июня 2024 года. Возвращение было запланировано на 13-14 июня, однако из-за неисправности корабля постоянно откладывалось. Позднее стало известно, что Уилмор и Уильямс вернутся на Землю не раньше февраля 2025-го. И на другом корабле.