В NASA раскрыли источник странного звука, который услышал застрявший на МКС астронавт
В NASA объяснили спецификой аудиосистемы МКС странный звук на Boeing Starliner
Корабль Boeing Starliner. Обложка © X / NASA Commercial Crew
Специфика аудиосистемы Международной космической станции (МКС) стала источником странного звука, который астронавт Барри Уилмор на космическом корабле Boeing Starliner. Об этом заявила руководитель отдела новостей NASA Шерил Уорнер.
«Обратная связь с громкоговорителем была результатом настройки звука между космической станцией и Starliner», — сказала Уорнер.
По её словам, аудиосистема на МКС может соединять «несколько аппаратов и модулей», поэтому там часто бывают шумы.
Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс будут находиться на МКС больше полугода. Корабль Starliner с ними на борту стартовал 5 июня 2024 года. Возвращение было запланировано на 13-14 июня, однако из-за неисправности корабля постоянно откладывалось. Позднее стало известно, что Уилмор и Уильямс вернутся на Землю не раньше февраля 2025-го. И на другом корабле.