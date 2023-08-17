Стало известно, когда впервые планируют запустить ракету "Союз-5"
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" наметили на 24 декабря 2025 года
Макеты ракет, в том числе "Союза-5". Фото © T.me / roscosmos_gk
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", которую создаёт ракетно-космический центр "Прогресс", планируется провести более чем через два года — 24 декабря 2025 года. Об этом рассказали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе посещения им АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре.
Главе правительства показали цех сборки и испытаний "Союза-5", а также рассказали о перспективах развития всего центра "Прогресс". Согласно представленной информации, к августу 2025 года должен быть завершён монтаж оборудования на космодроме Байконур для пуска этой ракеты, а сам он намечен на 24 декабря.
Ранее Лайф рассказывал, как с площадки 1С космодрома Восточный успешно стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая совершит посадку на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. По плану она должна приземлиться 21 августа. При этом до конца года с Восточного планируется запустить ещё две ракеты "Союз".