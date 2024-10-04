«Полёт с ними был привилегией»: Астронавт из США с почтением высказалась о российских космонавтах
Астронавт из США Дайсон: Полёт с космонавтами из РФ на «Союзе» был привилегией
Трейси Дайсон. Обложка © ТАСС / EPA
Астронавт из США Трейси Дайсон назвала привилегией полёт с российскими космонавтами на корабле «Союз МС-25». Недавно она вернулась на Землю с МКС.
«Здорово быть здесь, и для меня было честью — представлять НАСА, живя и работая на борту нашей великолепной Международной космической станции в течение последних шести месяцев. Также было привилегией и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнёрами на борту их исторической ракеты «Союз» и их космического корабля», — подчеркнула Дайсон на пресс-конференции NASA.
Кроме того, астронавт отметила, что ей понравилось участвовать во всех глубоких традициях российских космонавтов посредством обучения, а также запуска и посадки.
55-летняя Дайсон прибыла на МКС в марте. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые вернулись с американкой на Землю, находились на станции с сентября прошлого года. За это время они совершили два выхода в открытый космос. В июне Кононенко установил мировой рекорд, проведя в космосе тысячу суток. Сейчас на его счету 1111 суток в космосе. Сама же миссия стала самой продолжительной в истории МКС.