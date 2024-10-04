«Полёт с ними был привилегией»: Астронавт из США с почтением высказалась о российских космонавтах

Астронавт из США Трейси Дайсон назвала привилегией полёт с российскими космонавтами на корабле «Союз МС-25». Недавно она вернулась на Землю с МКС.

«Здорово быть здесь, и для меня было честью — представлять НАСА, живя и работая на борту нашей великолепной Международной космической станции в течение последних шести месяцев. Также было привилегией и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнёрами на борту их исторической ракеты «Союз» и их космического корабля», — подчеркнула Дайсон на пресс-конференции NASA.

Кроме того, астронавт отметила, что ей понравилось участвовать во всех глубоких традициях российских космонавтов посредством обучения, а также запуска и посадки.