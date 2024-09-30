Crew Dragon с российским космонавтом на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем на борту, включающим российского космонавта Александра Горбунова, успешно пристыковался к МКС. Путь от стартовой площадки на мысе Канаверал занял 28 часов, и 30 сентября в 00:30 по московскому времени стыковка была завершена. Трансляция ведётся на сайте NASA.

Crew Dragon, запущенный компанией SpaceX, доставил на орбиту двух членов экипажа: Горбунова и американского астронавта Ника Хейга. Миссию пришлось сократить до двух человек, чтобы вернуть с МКС астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые находятся там с июня. Планировалось, что они пробудут на станции всего восемь дней, но из-за неисправности корабля Boeing Starliner их возвращение перенесли. Теперь же они полетят обратно только в феврале следующего года вместе с Горбуновым и Хейгом. Сам Starliner вернулся на Землю в сентябре.