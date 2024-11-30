Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с высокодетальным радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2 и разгонным блоком «Фрегат». Трансляция запуска шла в телеграм-канале «Роскосмоса».

«Космический аппарат «Кондор-ФКА» № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Первый «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту в 2023 году», — рассказали в госкорпорации.