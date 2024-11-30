Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Ракета «Союз» со спутником «Кондор-ФКА» № 2 стартовала с космодрома Восточный
Ракета «Союз» со спутником «Кондор-ФКА» № 2 стартовала с космодрома Восточный. Обложка © Telegram / «Роскосмос»
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с высокодетальным радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2 и разгонным блоком «Фрегат». Трансляция запуска шла в телеграм-канале «Роскосмоса».
«Космический аппарат «Кондор-ФКА» № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Первый «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту в 2023 году», — рассказали в госкорпорации.
Ранее с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На борту находились два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 попутных космических аппарата, произведённых как в России, так и за рубежом.