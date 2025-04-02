Стало известно, что грозит троим испанцам и австралийцу за проникновение на Байконур

Задержанные на космодроме Байконур трое испанцев и австралиец хотели посмотреть на многоразовый космический корабль «Буран». Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, днём 1 апреля 24-летние Серхио Диаз Моргадо и Хавьер Франко Альваро, а также 34-летний Мигель Паломо Гонзалес из Испании и их 33-летний приятель Мэттью Кублер Рори из Австралии тайком пробрались на платформу космодрома 112 «А». Территория там забором не огорожена, а оборудование не работает.

Помешали туристам охранники. Иностранцы занервничали и попытались, что они хотели снять на фото и видео советские корабли. При этом у них не было при себе разрешающих документов.

Сейчас Моргадо, Альваро, Гонзалес и Рори находятся в спецприёмнике. На них завели административное дело по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Туристам грозит штраф до 5 тысяч рублей.