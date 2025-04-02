Стало известно, что грозит троим испанцам и австралийцу за проникновение на Байконур
SHOT: Троим испанцам и австралийцу грозит штраф за проникновение на Байконур
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Задержанные на космодроме Байконур трое испанцев и австралиец хотели посмотреть на многоразовый космический корабль «Буран». Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, днём 1 апреля 24-летние Серхио Диаз Моргадо и Хавьер Франко Альваро, а также 34-летний Мигель Паломо Гонзалес из Испании и их 33-летний приятель Мэттью Кублер Рори из Австралии тайком пробрались на платформу космодрома 112 «А». Территория там забором не огорожена, а оборудование не работает.
Помешали туристам охранники. Иностранцы занервничали и попытались, что они хотели снять на фото и видео советские корабли. При этом у них не было при себе разрешающих документов.
Сейчас Моргадо, Альваро, Гонзалес и Рори находятся в спецприёмнике. На них завели административное дело по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Туристам грозит штраф до 5 тысяч рублей.
Байконур давно является объектом притяжения туристов и любителей космонавтики. Так, в ноябре 2024 года там задержали граждан Франции ФРГ, когда они попытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия». Летом прошлого года на территорию космодрома также пытались пробраться двое французов. Один из них умер от обезвоживания. Позже были задержаны трое европейских туристов, которые нелегально проникли на территорию объекта.