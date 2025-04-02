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2 апреля, 11:34

На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся проникнуть к кораблям «Буран»

На космодроме Байконур в Казахстане правоохранительные органы задержали иностранцев, пытавшихся проникнуть к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Нарушителями являются трое граждан Испании и один гражданин Австралии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей «Буран» были задержаны трое испанцев и австралиец», — утверждает источник.

В настоящий момент задержанные находятся на допросе.

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Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Так, в ноябре 2024 года там задержали француза и немца, когда они попытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия». А летом 2024 года на территорию космодрома также пытались пробраться двое французов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания. Позже были задержаны трое европейцев, которые также нелегально проникли на территорию объекта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ILya Oslyakov

Алена Пенчугина
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