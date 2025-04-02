На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся проникнуть к кораблям «Буран»

На космодроме Байконур в Казахстане правоохранительные органы задержали иностранцев, пытавшихся проникнуть к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Нарушителями являются трое граждан Испании и один гражданин Австралии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Так, в ноябре 2024 года там задержали француза и немца, когда они попытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия». А летом 2024 года на территорию космодрома также пытались пробраться двое французов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания. Позже были задержаны трое европейцев, которые также нелегально проникли на территорию объекта.