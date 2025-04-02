Двух диверсантов поймали в Якутии после поджога объектов связи по заданию СБУ
Сотрудники УФСБ по Республике Саха (Якутия) задержали группу лиц, подозреваемую в совершении диверсий на объектах связи. Об этом RG.ru сообщила пресс-служба регионального управления федеральной службы.
По данным следствия, задержанные жители Мирного установили контакт с представителем украинских спецслужб и согласились уничтожить сооружения связи за денежное вознаграждение.
«В результате молодыми людьми осуществлены поджоги инфраструктуры сетей связи», — отметили в УФСБ.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье о диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленники могут отправиться в тюрьму на срок от 10 до 20 лет.
А в ДНР ранее были задержаны два лжесотрудника ФСБ. Злоумышленники выдавали себя за правоохранителей и занимались вымогательством денежных средств у граждан.
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