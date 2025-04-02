Двух диверсантов поймали в Якутии после поджога объектов связи по заданию СБУ

Сотрудники УФСБ по Республике Саха (Якутия) задержали группу лиц, подозреваемую в совершении диверсий на объектах связи. Об этом RG.ru сообщила пресс-служба регионального управления федеральной службы.

По данным следствия, задержанные жители Мирного установили контакт с представителем украинских спецслужб и согласились уничтожить сооружения связи за денежное вознаграждение.

«В результате молодыми людьми осуществлены поджоги инфраструктуры сетей связи», — отметили в УФСБ.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье о диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленники могут отправиться в тюрьму на срок от 10 до 20 лет.