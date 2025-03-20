Двух российских подростков осудили за диверсию по заказу украинского куратора

В Забайкальском крае осудили двух подростков из Читы, обвиняемых в поджоге станции сотовой связи по заданию украинского куратора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Забайкалье осудили подростков за поджог станции связи. Видео © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

В суде уточнили, что в августе 2024 года 16-летний житель Читы начал переписываться с украинским куратором в Telegram. Тот дал парню задание «поджечь критически важный объект в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ». За это подростку обещали гонорар в размере 30 тысяч рублей. Тогда он в сентябре того же года со своим 17-летним товарищем пробрался на базовую станцию сотовой связи на окраине города. Они облили объект бензином и подожгли его, все свои действия снимали на видео ради «отчёта».

По информации прокуратуры, из-за поджога станция перестала стабильно работать. Ущерб от происшествия составил более 350 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

«Государственное обвинение по делу поддержал исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Станислав Немцов. Суд назначил инициатору преступления и его соучастнику наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 6 лет, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии», — указано в сообщении.