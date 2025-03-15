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15 марта, 09:39

Двое подростков совершили теракт на железной дороге под Калугой

СК: Два подростка арестованы за поджог ж/д инфраструктуры в Калужской области

Двое подростков подожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях в Калужской области. Они действовали по указу куратора из мессенджера, который обещал им денежное вознаграждение. Следствие начало расследование этого дела по статье о теракте, несовершеннолетние задержаны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Следствием установлено, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые, находясь на 124 км железнодорожной станции Говардово Калужской области, вскрыли и подожгли батарейный шкаф. Указанные действия они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров», — указали в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Максимальный срок за преступления террористической направленности — 20 лет лишения свободы.

Ранее на Урале подростки ради 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. В результате их действий было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов.

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Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Полина Никифорова
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