Поджигателем музея неизвестного солдата в Вязьме оказался 15-летний подросток

Оперативники сообщили, что юноша решил поджечь центр, надеясь заработать. Он рассказал, что в одном из мессенджеров к нему обратился неизвестный с предложением поджечь штаб смоленских поисковиков за 320 тысяч рублей. Ночью 13 марта подросток разбил стекло молотком и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся. Ущерб оказался незначительным: огонь повредил только окно и подоконник. Преступник сбежал, но денег от кураторов так и не получил. В итоге его задержали.