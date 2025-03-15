Поджигателем музея неизвестного солдата в Вязьме оказался 15-летний подросток
В Смоленской области задержали подростка за поджог музея неизвестного солдата
В Вязьме Смоленской области правоохранители задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге музея неизвестного солдата патриотического центра «Долг». По информации пресс-службы регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
В Вязьме Смоленской области правоохранители задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге патриотического центра «Долг». Видео © VK / УМВД России по Смоленской области
Оперативники сообщили, что юноша решил поджечь центр, надеясь заработать. Он рассказал, что в одном из мессенджеров к нему обратился неизвестный с предложением поджечь штаб смоленских поисковиков за 320 тысяч рублей. Ночью 13 марта подросток разбил стекло молотком и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся. Ущерб оказался незначительным: огонь повредил только окно и подоконник. Преступник сбежал, но денег от кураторов так и не получил. В итоге его задержали.
Центр «Долг» хранит архивы о солдатах, найденных с 1990 года, ведёт картотеку медальонов и располагает музеем неизвестного солдата. Учреждение также активно готовится к мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
О поджоге Музея неизвестного солдата в Вязьме мы сообщали ранее. В результате пожара повреждены пластиковая труба внутри здания, которая оплавилась, а также окно и подоконник.