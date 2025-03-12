Напавший с ножом на одноклассников школьник из Нижнего Новгорода избежал СИЗО
Мальчик, напавший с ножом на сверстников. Фото © Telegram / SHOT
В Нижнем Новгороде суд вынес решение о домашнем аресте восьмиклассника, который напал с ножом на двух сверстников, якобы сделавших его объектом буллинга в классе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Сормовский районный суд г. Нижний Новгород с учётом позиции прокуратуры избрал подростку, подозреваемому в нанесении ножевых ранений учащимся образовательного учреждения, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в тексте.
Заседание проходило в закрытом режиме из-за возраста подозреваемого. Домашний арест продлится до 11 мая. При этом сторона обвинения просила суд отправить школьника в СИЗО. Подростку вменяют покушение на убийство.
Напомним, 11 марта восьмиклассник напал с ножом на сверстников во время урока русского языка в нижегородской школе. Одного мальчика он ударил в шею, другого — в живот. После этого нападавший попытался скрыться в лесу, где его и задержали. У пострадавших раны оказались неглубокими, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, подозреваемый был жертвой буллинга и совершил преступление из чувства мести.