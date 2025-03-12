Напавший с ножом на одноклассников школьник из Нижнего Новгорода избежал СИЗО

В Нижнем Новгороде суд вынес решение о домашнем аресте восьмиклассника, который напал с ножом на двух сверстников, якобы сделавших его объектом буллинга в классе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Сормовский районный суд г. Нижний Новгород с учётом позиции прокуратуры избрал подростку, подозреваемому в нанесении ножевых ранений учащимся образовательного учреждения, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в тексте.