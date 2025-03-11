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11 марта, 12:12

Пострадавший школьник из Нижнего Новгорода выложил видео после ранения ножом в шею

Mash: В Сети появилось видео с пострадавшим учеником из нижегородской школы

Пострадавший из-за нападения одноклассника ученик восьмого класса из Нижнего Новгорода опубликовал после страшного инцидента на уроке. Об этом пишет Mash.

Пострадавший при нападении одноклассника в Нижнем Новгороде получил ранение в шею. Видео © Telegram / Mash

Как передаёт телеграм-канала, жизни подростка ничего не угрожает. Врачи уже оказали первую помощь ему и ещё одному пострадавшему школьнику.

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Нижегородский школьник порезал одноклассников, потому что они не хотели с ним дружить

Ранее Life.ru писал, что восьмиклассник из Нижнего Новгорода напал на учеников своего класса с ножом прямо во время урока. Ранения получили два 14-летних подростка. Сам нападавший сбежал, но позднее его удалось задержать. Ему удалось пронести в здание учебного заведения кухонный нож. По словам сверстников, Максим был типичным тихоней.

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Ольга Сливченко
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