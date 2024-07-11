На космодроме Байконур задержаны трое европейцев 11 июля, 07:48 Космодром Байконур. Фото © КЦ "Южный" / "Роскосмос"

На Байконуре задержаны трое европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома. По данным SHOT, 9 июля иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу, но их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию.

Среди задержанных — голландцы Мартин Н.В. (25 лет) и Оомс С.Н. (29 лет), а также 26-летний гражданин Бельгии Холбен Л.Д.

К космодрому задержанные отношения не имели, документов, дающих право находиться на Байконуре, у них не было. Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Проверяется их возможная причастность к шпионажу.

Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.

Напомним, что в июне произошёл похожий случай. Двое французов пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, который давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания.

Авторы Александра Вишнякова