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20 мая, 10:26

Турист напихал за воротник корни краснокнижного растения, пытаясь вывезти их в Китай

В Приморском крае пресекли вывоз 29 корней краснокнижного женьшеня в Китай

Обложка © Пресс-секретарь Уссурийской  таможни Ирина Кульчицкая

Обложка © Пресс-секретарь Уссурийской  таможни Ирина Кульчицкая

Уссурийские таможенники остановили туриста, который хотел незаконно вывезти из России в Китай корни краснокнижного дикорастущего женьшеня. Он спрятал 29 корней в ворот жилетки. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни.

Турист спрятал корни краснокнижного женьшеня в ворот жилетки. Видео © Пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая

«Мужчина следовал в Китай в составе туристической группы через пункт пропуска Пограничный. Во время досмотра инспекторы обнаружили корни женьшеня аккуратно распределенные внутри воротника его жилетки, сам воротник был зашит», — рассказали в пресс-службе.

По словам туриста, корни женьшеня он раздобыл на автовокзале. При этом он знал, что растение запрещено вывозить. Дикорастущий женьшень занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Приморского края, а также попадает под действие Конвенции СИТЕС. Теперь туристу грозит до 5 лет лишения свобод или штраф до 1 млн рублей.

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Ранее в Нижегородской области таможенная служба конфисковала 1,2 тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления метадона. Наркокурьеры пытались замаскировать запрещённый груз под обычные товары, такие как одежда, косметика и посуда.

Полина Никифорова
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