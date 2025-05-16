Китаец пытался провезти в РФ часы HUBLOT за 3,5 млн, его поймали в Шереметьево

В Шереметьево таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные часы бренда HUBLOT стоимостью 3,5 миллиона рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.

В Москве китаец пытался провести часы HUBLOT. Видео © Предоставлено Life.ru

Гражданин попытался скрыть ценность в кармане брюк, но его остановили в «зелёном» коридоре для проведения выборочного осмотра. В штанах у него был белый свёрток с часами. Проведённая экспертиза подтвердила, что часы являются оригинальной продукцией, выполненной из золота 750 пробы. В результате неуплаченные таможенные сборы по данному товару составили около 768 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ФТС.