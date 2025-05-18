Москвича, впавшего в кому после прыжка с пирса в Турции, привезут на родину

Друзья и близкие российского туриста Никиты Чистокистова, тяжело пострадавшего на отдыхе в Турции, подтвердили RG.ru, что получено официальное разрешение Министерства здравоохранения на его вывоз в Россию. Пациента перевезут домой в сопровождении медицинского персонала.

Напомним, что отдых в Анталии обернулся тяжёлыми травмами для 29-летнего московского массажиста. В турецком пятизвёздочном отеле «Адам и Ева» парень совершил прыжок с пирса и пострадал из-за крайне малой глубины воды, о которой он не знал.

Друзья быстро пришли на помощь и вытащили Никиту из воды. Сейчас за его жизнь борются медики: он находится в коме, дышит с помощью аппарата ИВЛ. Одна сложная операция уже позади, но предстоит ещё как минимум одна. Несмотря на все старания врачей, ситуация остаётся критической, и прогнозы крайне неблагоприятны: даже если он выживет, ему, скорее всего, предстоит жизнь с инвалидностью.