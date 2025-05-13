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Регион
13 мая, 11:17

Осторожно, акулы! Туристов в Египте призвали купаться только группами

В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе туристов призвали купаться группами из-за акул

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

На египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх участились случаи нападения акул. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.

Об этом сообщает издание cairo24.com, ссылаясь на обновлённые правила Министерств окружающей среды Египта.

Также в министерстве пояснили, что людям категорически запрещается плавать в ювелирных изделиях, при кровотечениях, в часы заката и рассвета. Кроме того, введён строгий запрет на подкормку рыбы.

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Ранее сообщалось, что в районе Хадеры в Израиле дайвер пропал после нападения акулы. Поисковая операция проходила при участии местной полиции, военных, медиков и волонтёров. Позднее тело 40-летнего мужчины обнаружили в Средиземном море.

Ольга Сливченко
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