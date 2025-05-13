Осторожно, акулы! Туристов в Египте призвали купаться только группами

На египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх участились случаи нападения акул. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.

Об этом сообщает издание cairo24.com, ссылаясь на обновлённые правила Министерств окружающей среды Египта.