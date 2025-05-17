Ползают по отелям: Ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали

Российские туристы на Бали жалуются на участившиеся случаи нападения ядовитых змей и проблемы с получением медицинской помощи по страховке. Жертвами укусов чешуйчатых стали уже несколько отдыхающих, рассказал Telegram-канал SHOT.

Змеи активно нападают на российских туристов на Бали. Фото © SHOT

Змеи активно нападают на российских туристов на Бали. Фото © SHOT

Жительница Москвы Евгения рассказала, что подверглась нападению змеи на территории пятизвёздочного отеля Karma Kandara в прошлый четверг. Сотрудники отеля не оказали ей помощи, сославшись на отсутствие врача, и предложили обратиться в больницу. Местный житель доставил её в госпиталь, где девушке отказывались помогать бесплатно без согласования со страховой компанией, которая действовала очень медленно. В итоге Евгении пришлось посетить три больницы и заплатить около 4000 рублей за противоаллергический укол.

В дальнейшем туристке помогали соотечественники: во время перелёта за ней наблюдали трое врачей, оказавшихся на борту самолёта. Место укуса быстро увеличивалось и синело. Врачи не давали ей потерять сознание. По прибытии в Москву она была немедленно госпитализирована в токсикологическое отделение Института Склифосовского, где провела ночь под капельницами.

Другой инцидент произошёл с Алексеем (имя изменено) из Саратова, которого укусила ядовитая куфия. Хотя яд этой змеи не смертелен, он вызвал аллергическую реакцию. Друг пострадавшего сообщил, что ему также пришлось самостоятельно приобретать антигистаминные препараты, так как ожидание согласования со страховой компанией было невозможным.

В ещё одном случае змея заползла прямо в дом к российскому туристу, которому, к счастью, удалось убежать.