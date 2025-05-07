Учёные создали антидот, способный нейтрализовать яд 19 самых опасных змей

Учёные из США разработали лекарство, которое может обезвреживать яд 19 самых ядовитых змей на планете. В основе препарата — антитела, взятые у человека по имени Тим Фрид, который выжил после сотен укусов смертельно опасных змей, таких как кобры и тайпаны. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Существующие антидоты от змеиных укусов часто эффективны лишь против яда конкретных видов, что создает серьёзные проблемы для лечения. Команда специалистов из Centivax и ряда научных центров предложила решение: они разработали препарат на основе вареспладиба и антител LNX-D09 и SNX-B03, полученных благодаря уникальному иммунитету Тима Фрида. В ходе испытаний препарат успешно защитил мышей от смертельных доз ядов 19 змей, рекомендованных ВОЗ, причём в большинстве случаев полностью нейтрализовал токсины.

Это открытие может привести к созданию универсального и доступного антидота, эффективного против укусов любых змей, независимо от региона.