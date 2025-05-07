Учёные создали антидот, способный нейтрализовать яд 19 самых опасных змей
Cell: Появилось лекарство, которое обезвреживает яд 19 смертоносных змей
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Учёные из США разработали лекарство, которое может обезвреживать яд 19 самых ядовитых змей на планете. В основе препарата — антитела, взятые у человека по имени Тим Фрид, который выжил после сотен укусов смертельно опасных змей, таких как кобры и тайпаны. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Существующие антидоты от змеиных укусов часто эффективны лишь против яда конкретных видов, что создает серьёзные проблемы для лечения. Команда специалистов из Centivax и ряда научных центров предложила решение: они разработали препарат на основе вареспладиба и антител LNX-D09 и SNX-B03, полученных благодаря уникальному иммунитету Тима Фрида. В ходе испытаний препарат успешно защитил мышей от смертельных доз ядов 19 змей, рекомендованных ВОЗ, причём в большинстве случаев полностью нейтрализовал токсины.
Это открытие может привести к созданию универсального и доступного антидота, эффективного против укусов любых змей, независимо от региона.
Ранее россиян призвали не бесить гадюк, которые стараются не нападать на людей. Однако змея может укусить человек, если случайно наступить на неё. Напомним, гадюки проснулись раньше времени как в Московской и Ленинградской области.