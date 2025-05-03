Спасти от аллергии: Врач раскрыл особенности первой помощи при укусе змеи

Россияне чаще встречают гадюк не в лесу, а на дачных участках, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, чтобы сделать территорию менее привлекательной для змей, необходимо регулярно косить траву, убирать укрытия и следить за компостом.

«В природе гадюки любят влажные и солнечные места — опушки, вырубки, берега ручьёв. Главное правило, которое нужно соблюдать, чтобы избежать встречи со змеёй и укуса, — будьте внимательными. Следите, куда ступаете. Не заходите в заросли, особенно рядом с болотами и ручьями», — отметил кандидат медицинских наук.

Он добавил, что в средней полосе России можно встретить также ужей и медянок, которые не представляют опасности, хотя и их лучше не трогать. Паниковать при встрече с ползучим гадом не стоит. Гадюка не может прокусить обувь, а длина её броска составляет всего 15 см.

Тем не менее в случае укуса необходимо снять кольца и другие украшения из-за возможного отёка. Чтобы замедлить распространение яда, следует избегать активных движений и постараться лечь. Место укуса нужно аккуратно промыть. Важно принять антигистаминный препарат для предотвращения аллергической реакции, которая опаснее отравления ядом. Также стоит пить много воды.

Собеседник RT подчеркнул, что яд гадюки вызывает местный отёк и болезненность, но системного действия обычно не оказывает. Он предостерёг от попыток расширять рану или выдавливать яд, ибо это может усугубить состояние пострадавшего. Обработка народными средствами также противопоказана.

Отсасывать яд имеет смысл только в первые минуты после укуса и только если укусила гадюка, позже это уже бесполезно. Яд безопасен при проглатывании при отсутствии открытых ран во рту, заключил эксперт.