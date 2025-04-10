Сотрудник Московского зоопарка умер от укуса змеи
Сотрудник Московского зоопарка погиб в результате укуса змеи. О трагедии сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 35-летний Сергей проводил кормёжку, когда аспидовая змея укусила его за палец. Пострадавшему попытались помочь, но яд стремительно распространялся и сердце остановилось.
Ранее Life.ru предупреждал, что проснувшиеся от зимней спячки змеи выползают греться в подмосковные леса. Местные рассказывают о настоящих исполинах, которых даже можно принять за пятиметровое бревно. И не следует забывать, что в Московском регионе водятся ядовитые гадюки.
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