Сотрудник Московского зоопарка умер от укуса змеи

По информации телеграм-канала, 35-летний Сергей проводил кормёжку, когда аспидовая змея укусила его за палец. Пострадавшему попытались помочь, но яд стремительно распространялся и сердце остановилось.

В Подмосковье гигантские гадюки ползут на поклон к повелителю. Кто такой змеиный бог в Шатуре

В Подмосковье гигантские гадюки ползут на поклон к повелителю. Кто такой змеиный бог в Шатуре

Ранее Life.ru предупреждал, что проснувшиеся от зимней спячки змеи выползают греться в подмосковные леса. Местные рассказывают о настоящих исполинах, которых даже можно принять за пятиметровое бревно. И не следует забывать, что в Московском регионе водятся ядовитые гадюки.